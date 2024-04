Tri osebe ustreljene, četrto zbila policija: 'Sreča je, da ni nihče umrl' 24ur.com Na dogodku ob praznovanju konca muslimanskega svetega meseca ramazana so odjeknili streli. Po zadnjih podatkih so ranjene najmanj štiri osebe, tri so utrpele strelne rane, poškodovan pa je tudi otrok, ki ga je zbilo policijsko vozilo. Ameriške oblasti v Filadelfiji so aretirale pet oseb, tudi 15-letnika, ki ga je policist ustrelil v nogo in ramo. "Zelo veliko srečo imamo, da ni bilo ustreljenih v...

