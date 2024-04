#razstava Za vrati garderob nekdanjih meščanov Dnevnik Včeraj so v Mestnem muzeju Ljubljana odprli razstavo Od korzeta do žaketa: Oblačilni videz Ljubljančanov, 1850–1950, ki predstavlja več kot 400 kosov iz manj znane muzejske zbirke oblačil. Danes oblačila hitro zavržemo in znova kupimo, včasih pa so...

