Kolesar padel med spustom po klancu Gorenjski glas Kranj – Kranjski policisti so v soboto dopoldan obravnavali prometno nesrečo, v kateri je 41-letni kolesar pri vožnji po klancu navzdol zapeljal desno čez rob vozišča in padel. Pri padcu se je poškodoval. Odpeljali so ga v zdravstveno ustanovo.

