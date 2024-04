Ena najstrožjih zakonodaj v EU: bodo Poljakinje dobile pravico do izbire N1 V poljskem parlamentu bodo razpravljali o liberalizaciji pravice do splava. Razpravljali bodo o štirih predlogih zakona, vendar koalicija, v kateri so tako leve kot konservativne stranke, nima enotnega stališča.

