Pravica do zdravja za vse Primorske novice Vsi si zaslužimo živeti zdravi v varnem in zdravem okolju, imeti dostop do zdravstvenih storitev, biti zdravstveno pismeni in živeti svobodno ne glede na to, kdo smo in kje živimo, so o geslu Moje zdravje, moja pravica ob svetovnem dnevu zdravja, ki smo ga obeležili minulo nedeljo, dejali v Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO).

Sorodno