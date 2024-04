(V ŽIVO) Premier Robert Golob z županom Zoranom Jankovićem na ogled sanacije v avgustovski ujmi prizadetih hiš in nasipa v ljubljanskih Sneberjah topnews.si Finančna uprava (Furs) je 316 lastnikom v lanskih poplavah poškodovanih stanovanj in hiš nakazala za 1,4 milijona evrov predplačil za obnovo. Doslej je vlada več kot 7000 upravičencem nakazala skupno 33,5 milijona evrov, so zapisali. 🏠 Danes je v 316 upravičencev prejelo predplačila v skupni višini 1,4 milijona evrov za obnovo v poplavah poškodovanih stanovanj […]...

