Zastoji na štajerski avtocesti prihaja do daljših zamud Lokalec.si Daljši zastoj je na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovensko Bistrico sever proti Mariboru, zaradi del. Zamuda 30 minut. Obvoz za osebna vozila je možen po cesti Celje center – Vojnik – Slovenske Konjice – Sl. Bistrica. Občasno zapirajo predor Golo Rebro in Pletovarje zaradi varnosti, poroča Prometno informacijski center za državne ceste.

Sorodno

Omenjeni Celje

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Alenka Bratušek

Jan Oblak

Boštjan Poklukar

Robert Golob