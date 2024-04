Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj odobrilo 21 milijonov evrov EU sredstev za podjetnike Vlada RS Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za Javni razpis za izvedbo celovitih podpornih storitev za inovativne posameznike in inovativna zagonska podjetja 2024–2025 (JR Start-up konzorcij) in projekt Spodbude malih vrednosti preko vavčerjev. Z razpisom in vavčerji bo tako na voljo za podjetja in inovativne posameznike kar 21,16 milijona evrov evropskih sredstev.

