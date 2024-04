Splav kot temeljna pravica v EU? Radio Ognjišče Evropski parlament bo danes glasoval o vključitvi pravice do splava v Listino EU o temeljnih pravicah. Evropski škofje, združeni v Komisijo škofovskih konferenc Evropske unije, poudarjajo, da splav nikoli ne more biti temeljna pravica in dodajajo, da je pravica do življenja temeljni steber vseh drugih človekovih pravic.



