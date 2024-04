Nov pravilnik o premeščanju bremen za zmanjšanje kostno-mišičnih bolezni pri delavcih RTV Slovenija V Evropski uniji so kostno-mišična obolenja najpogostejša obolenja, ki so neposredna posledica delovnih obremenitev. Pri nas so vzrok za kar četrtino bolniških odsotnosti. Ministrstvo za delo je tako pripravilo pravilnik o ročnem premeščanju bremen.

Sorodno























Omenjeni Evropska unija Najbolj brano Osebe dneva Boštjan Poklukar

Robert Golob

Alenka Bratušek

Luka Dončić

Janez Janša