VIDEO: Večina kmetov še ni dobila izplačila podpor za leto 2023, to sporoča Kangler, za kmete pa so zamiki nesprejemljivi Lokalec.si V pretekli oddaji Vzhodna, smo govorili o kmetijstvu in evropski kmetijski politiki ter načrtih za izboljšanje. V gosteh so Franc Kangler, kandidat za evropskega poslanca SDS, David Klobasa, kandidat za evropskega poslanca NSi, Zvezo slovenske podeželske mladine je zastopala Doris Letina, vodja področja za mlade kmete in kmetijsko politiko. Prav tako sta se nam pridružila Roman Žveglič, predsednik ...

