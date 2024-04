Vlada pripravila resolucijo za preprečevanje nasilja v družini in nasilja nad ženskami RTV Slovenija Odbor DZ-ja za delo, družino, socialne zadeve in invalide obravnava predlog nacionalne resolucije, s katerim želi vlada izboljšati ukrepe na področju preprečevanja nasilja v družini in nad ženskami. Kot opoza

Sorodno