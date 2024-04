Netanjahu naj ne bi bil vnaprej seznanjen z napadom na sinove in vnuke vodje Hamasa RTV Slovenija Izraelski mediji poročajo, da premier Benjamin Netanjahu ni bil vnaprej seznanjen z napadom v Gazi, v katerem so bili ubiti trije sinovi in štirje vnuki voditelja Hamasa Ismaila Hanije, ki v napadu na njegovo družino vidi dokaz neuspeha Izraela.

