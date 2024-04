Obiskovalci razstave se lahko preizkusijo v gašenju požara s 3D-očali Primorske novice V Kosovelovem domu v Sežani so danes odprli razstavo o tehnoloških inovacijah, ki pomagajo v boju proti požarom. Obiskovalci si lahko med drugim ogledajo razvoj gasilske opreme skozi čas ter maketo slovenskega satelita, ki zaznava in spremlja požare. Razstava bo na ogled do 21. aprila.

