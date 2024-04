Celjske grbe 2024 prejmejo … Novice.si Župan Matija Kovač bo letos podelil dva zlata, štiri srebrne, štiri bronaste in pet kristalnih celjskih grbov. Zlati Celjski grb dobita Roman Kramer in Hedvika Zimšek. ZLATI CELJSKI GRB Roman Kramer prejme zlati celjski grb za predano delo pri izvedbi protipoplavnih ukrepov in strokovne prispevke pri več drugih projektih, ki imajo trajen pomen za mesto Celje. Hedvika Zimšek prejme zlati celjski gr ...

