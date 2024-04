V srcu Evrope se odvija prava športna revolucija, ki že več kot četrt stoletja premika meje amaterskega športa in ustvarja nepozabne zgodbe. Plazma Športne igre mladih, smo največja amaterska športna prireditev na stari celini, prinašamo več kot le športno prireditev, smo simbol vztrajnosti, združevanja in preseganja ovir skozi šport. Z bogato zgodovino in podporo uglednih svetovnih institucij in ...