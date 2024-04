Politika bo lahko še naprej neovirano razlaščala kmete Nova24TV Odbor državnega zbora za finance je danes zavrnil predlog novele zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev, ki ga je vložila Slovenska demokratska stranka, ki bi odpravil možnost razlastitve po nujnem postopku. Prepričani so namreč, da bi s tem ogrozili kmetijska zemljišča. V koaliciji pa menijo, da je v zakonu že poskrbljeno z dovolj učinkovitimi varovali.

V SDS so s predl ...

Sorodno





Omenjeni Franc Breznik

SDS

Tomaž Lisec Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Boštjan Poklukar

Luka Dončić

Alenka Bratušek

Matjaž Han