Postopki pri pridobivanju ustreznih dovoljenj za delo tujcev so v Sloveniji še vedno predolgi, so opozorili v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS). Ministra za delo Luko Mesca so zato pozvali, naj jih pospeši po vzoru zaposlovanja po lanskoletnih poplavah. "Gre za t. i. zaposlovanje na zaupanje," so pojasnili.