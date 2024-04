Poročali smo že, da so v torek zvečer, okoli 20. ure, v Novem mestu neznanci ustavili voznika osebnega avtomobila in mu lažno zatrjevali, da jih je ogrožal ob prečkanju ceste, ter od njega zahtevali denar. Med pogovorom je eden izmed osumljencev odprl zadnja vrata in s sedeža ukradel nahrbtnik z denarnico, dokumenti, mobilnim telefonom in drugimi osebnimi predmeti v skupni vrednosti okoli 1.500 ev ...