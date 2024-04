Na Tirolskem snežni plaz zasul več ljudi, trije mrtvi Dnevnik Na avstrijskem Tirolskem se je v dolini Ötz sprožil snežni plaz, pri čemer so umrli najmanj trije smučarji iz Nizozemske, še enega pa so rešili izpod snega in ga prepeljali v bolnišnico. Po ugotovitvah policije je bilo v bližini najmanj 17 ljudi,...

