Veselo novico je danes zjutraj poslušalcem in seveda Mihi Deželaku sporočil Denis Avdić, ki še do včeraj ni vedel, ali bo akcija sploh stekla. Veste, kaj to pomeni? Ena najbolj odmevnih dobrodelnih akcij v Sloveniji, Deželak Junak v režiji Radia 1, tudi letos bo!



