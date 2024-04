Ljudski vrt zavit v črno, poslovil se je "nepozabni vijol'čni golgeter" Sportal "V 64. letu starosti se je poslovil Milan Žurman, nepozabni vijol'čni golgeter in trener številnih generacij nogometašev NK Maribor," so danes v slovenskem nogometnem klubu delili žalostno vest. Žurman je v vijoličnem dresu odigral 269 tekem in zabil 82 golov, zadnje štiri v sezoni 1996/97, ko se je pred koncem kariere vrnil domov in se vpisal med nepozabne junake, ki so prinesli v Ljudski vrt prvi naslov državnega prvaka.

