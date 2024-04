Planinke prenočile v bivaku, zjutraj pa poklicale pomoč Primorske novice Tolminski gorski reševalci in reševalke so v sredo zjutraj dobili klic na pomoč s Krna. Tri tuje planinke so prenočile v bivaku na Krnu, zjutraj pa zaradi težkih razmer zaprosile za pomoč pri sestopu.

