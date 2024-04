Miran Rudan razgalil svoj svet in navdušil njena.si Kar dve dvorani so včeraj napolnili oboževalci Mirana Rudana. Ogledali so si dokumentarni film o Rudanovi 40 letni glasbeni poti, ki pa, kot je sinoči zagotovil sam, še zdaleč ni pri koncu. "Ta film ne pomeni konca moje kariere," pravi Miran.



