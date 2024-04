Krvavi umor svetlolaske in njenega ljubimca SiOL.net O. J. Simpson, ki je umrl v 77. letu starosti, je bil nekdanji igralec ameriškega nogometa. Preizkusil se je tudi v igralskem poklicu. Toda najbolj je bil znan zaradi sojenja za umor svoje nekdanje žene Nicole Brown Simpson in njenega partnerja Rona Goldmana. Na prvem sojenju so ga oprostili, je pa bil pozneje obsojen na plačilo odškodnine sorodnikom obeh umorjenih.

