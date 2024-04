Odbor DZ za delo je brez glasu proti za obravnavo na seji DZ pripravil dopolnjeni predlog resolucije o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami za obdobje od leta 2024 do 2029. Z njim naj bi zagotovili boljšo obravnavo, položaj in zaščito žrtev takšnega nasilja. Za žrtve bo uveden brezplačen prvi pravni […]