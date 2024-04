Anže Kopitar in njegovi LA Kings za potrditev končnice Sportal Anže Kopitar in njegovi kolegi iz moštva Los Angeles Kings si lahko v petek zjutraj po slovenskem času zagotovijo mesto v končnici hokejske lige NHL. Na svoji 79. tekmi rednega dela sezone morajo premagati že odpisane Calgary Flames in mesto v "play-offu" bo potrjeno. A to ne bo lahko, s kanadskim moštvom so v tej sezoni večkrat izgubili kot zmagali.