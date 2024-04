Klopp jezen, zaskrbljen, navijači na Anfieldu osupli Sportal V boju za naslov najboljšega v evropski ligi vztraja še osem klubov. Največ predstavnikov ima Italija (tri), ki bo imela v polfinalu zagotovo vsaj enega udeleženca. To bo zmagovalec obračuna med Milanom in Romo. Z golom Gianluce Mancinija je prvo tekmo dobil rimski klub. Atalanta ima najbolj neugodnega tekmeca, to je prvi favorit Liverpool. A favoriti ne zmagujejo vedno in to se je zgodilo tudi to...

