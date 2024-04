Roma do minimalne zmage v Milanu, Leverkusen premagal West Ham 24ur.com Na četrtfinalnih obračunih Lige Evropa so nogometaši Milana z 0:1 izgubili proti Romi, Liverpool je na Anfieldu z 0:3 klonil proti Atalanti, Bayer Leverkusen je v končnici obračuna dvakrat zabil in z 2:0 premagal West Ham, Benfica pa je pred domačimi navijači z 2:1 ugnala Marseille.

