Noro res: Kako so mediji postali “žrtve lastnega uspeha”? – Najprej so tri dni “nabijali in strašili” s strelskim napadom, zdaj pa zahtevajo odgovornost za lastno histerijo topnews.si Komentar oziroma grožnja na spletu, da se bo podoben strelski pohod, kot se je prejšnji teden pripetil na Finskem, v sredo odvil na eni od slovenskih šol, je številne upravičeno prestrašil. Nič ni pomagalo, da so na policiji ocenili, da je napad malo verjeten ,v stilu: “Nočemo delati panike, želimo pa, da vsi delujemo preventivno.” […]...

