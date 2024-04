Slišijo tudi vprašanja, kot: Ali so človeške ribice užitne? In kapniki slani? Delo V Postojnski jami so pred 200 leti organizirali prvo vodniško službo. Samo vodenje se v zadnjih desetletji ni zelo spremenilo, so se pa logistika in gostje.

