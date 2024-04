Novomeška medicinska sestra je včeraj priznala, da 30 ljudi ni testirala na covid-19, izdala pa jim je lažno potrdilo o negativnem rezultatu, poroča svet24.si. Na novomeško tožilstvo so podali kazenske ovadbe za kar 414 kaznivih dejanj, od zlorabe uradnega položaja, ponareditve ali uničenja uradne listine, do jemanja in dajanja podkupnine. “Z obračunom neizvedenih hitrih antigenskih testiranj je b ...