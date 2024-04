Adžić po porazu: Cilj so še zmeraj olimpijske igre 24ur.com Slovenske rokometašice so na uvodni tekmi kvalifikacijskega turnirja za nastop na olimpijskih igrah izgubile proti Nemčiji s 25:31 (14:17). Slovenke zdaj čakata še obračuna proti Paragvaju in Črni gori, cilj pa kljub porazu proti Nemkam ostaja zagotovitev letalske vozovnice v Pariz.

