Za Sončni Kanin je bila to edina možnost pred stečajem SiOL.net Bovški občinski svetniki so na četrtkovi večerni seji potrdili dokapitalizacijo družbe Sončni Kanin v vrednosti 139.000 evrov za poplačilo zapadlih obveznosti do dobaviteljev. Kot so pojasnili na občini, je bila to edina možnost, da družba ne gre v stečaj, ki si ga ne želijo. Projekt obnove smučišča Kanin naj bi se medtem premikal naprej.

