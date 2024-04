Da bi pomagali slabovidnim iz manj razvitih držav, ki si težko privoščijo okulistično oskrbo, so pri HOFERju znova združili moči z Lions klubom Ljubljana Barje in tako bo od 13. aprila do 13. maja v vseh trgovinah HOFER po Sloveniji potekala že 12. akcija zbiranja rabljenih očal. Ob tem je HOFER Centru za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne doniral ...