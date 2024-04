Po napadu na iranski konzulat v Siriji, v katerem so umrli pomembni iranski vojaški uradniki, je odnos med Teheranom in Tel Avivom vedno bolj razgret. Izraelski državniki zagotavljajo, da so pripravljeni na vojaški napad dolgoletnega nasprotnika, ki ga pričakujejo v prihodnjih 24 do 48 urah. Napeto situacijo skušajo nekoliko umiriti ZDA, ki pa kljub pogovorom poudarjajo neomajno podporo Izraelu.