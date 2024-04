Prvi javni poziv za dodelitev računalniške opreme v izposojo v letu 2024 je objavljen Lokalec.si Danes je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije na svoji spletni strani objavil Javni poziv za dodelitev računalniške opreme v izposojo v letu 2024. Vlogo bo možno oddati od ponedeljka, 22. 4. 2024, od 9.00 dalje, do razdelitve razpoložljive računalniške opreme (vendar najdlje do 22. 6. 2024). Na voljo je 10.000 prenosnih računalnikov v izposojo. Na javn ...

