Janja Garnbret nadaljuje z odliko tudi v Wujiangu Primorske novice Najboljša športna plezalka na svetu Janja Garnbret je dobro začela drugo tekmo svetovnega pokala v sezoni, prvo v težavnosti. Slovenska šampionka je v Wujiangu v kvalifikacijah končala na vrhu skupaj z Italijanko Lauro Rogora in domačinko Zhilu Luo; vse tri so osvojile po dva vrhova. V polfinale sta napredovala še Mia Krampl in Luka Potočar.

