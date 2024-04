Mercedes-Benz zaradi nevarnosti požara vpoklical kar 341.000 vozil RTV Slovenija Nemški proizvajalec avtomobilov in tovornih vozil Mercedes-Benz je zaradi nevarnosti požara vpoklical 341. 000 vozil modelov GLE in GLS, ki so bili proizvedeni med letoma 2017 in 2023. Zgolj v Nemčiji so morali vpoklicati 11. 000 vozil.

