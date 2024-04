Odločitev je bila sprejeta: Roglič ne bo nastopil na ardenskih klasikah Sportal Potem ko je šef ekipe BORA-hansgrohe Ralph Denk včeraj namignil, da nastop na Valonski puščici (17.4.) in spomeniku Liege-Bastogne-Liege (21.4.) ostaja na programu Primoža Rogliča, so danes iz ekipe sporočili, da se bo slovenski as raje posvetil rehabilitaciji po padcu in treningom, in bo dirki izpustil. Njegov glavni cilj sezona ostaja Dirka po Franciji, ki se bo začela 29. junija v Firencah.

