V Nemčiji so aretirali tri domnevne islamske teroriste, ki so načrtovali pokol vernikov v cerkvah na območju Düsseldorfa. Po poročanju portala Barron’s so bili v zahodni Nemčiji aretirani trije najstniki, ker naj bi načrtovali teroristični napad na vernike. Šlo je za dve najstnici in enega mladeniča. Novico je v petek sporočilo duesseldorfsko tožilstvo. Trojica je stara med 15 in 16 let. Kot j ...