Matjaž Han naj bi se podal v tekmo za predsednika SD Primorske novice Gospodarski minister in vidni član SD Matjaž Han se je po neuradnih informacijah odločil, da se bo podal v tekmo za predsednika SD. Svojo odločitev bo uradno sporočil ob 14. uri, so sporočili tudi iz stranke. Odločitev je že sporočil ostalim trem kandidatom za ta položaj - Janiju Predniku, Tadeju Beočaninu in Milanu Brglezu.

Sorodno