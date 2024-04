Izola korak bliže novemu domu upokojencev Primorske novice Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac in izolski župan Milan Bogatič bosta v torek podpisala pismo o nameri gradnje novega doma upokojencev v Izoli. S podpisom bosta odprla vrata za preveritev potencialne lokacije za gradnjo, natečaj, pridobitev dokumentacije, prilagoditev prostorskih aktov in ostalo. Minister napoveduje, da bodo s postopki začeli še to poletje.

Sorodno Omenjeni Spar Najbolj brano Osebe dneva Matjaž Han

Milan Brglez

Robert Golob

Borut Pahor

Primož Roglič