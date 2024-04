Celjski kriminalisti so izsledili 37-letnega Mariborčana in ga osumili poskusa ropa enega od celjskih bencinskih servisov na Mariborski cesti v začetku prejšnjega meseca. V prodajalno je vstopil zamaskiran in zagrozil uslužbencu, a ker mu denarja ni dal, je pobegnil s kolesom v smeri središča mesta. Kolo in predmete, ki jih je uporabljal pri dejanju, je odvrgel, a so jih kmalu našli v bližnjih ul ...