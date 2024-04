Andrej Milutinovič, ki se ga gledalci spomnite po šovu Sladko življenje in iz oddaje Od težaka do junaka, je ves širokopleč in nasmejan prišel v studio TV Aktual. Dvakratni svetovni prvak v fitnesu, in seveda trener fitnesa. Kot otrok je bil debel, je povedal Žani Vidmar in Klemnu Bunderli, pri 14 letih je imel 140 kg, skoraj vsako jutro mu je zaradi visokega pritiska iz nosu tekla kri. Zdravniki ...