Na ministrstvu danes potekal sestanek o vzdrževanju gozdnih cest Vlada RS Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je danes potekal sestanek na temo vzdrževanja gozdnih cest, ki so se udeležili predstavniki MKGP (pristojnega Direktorata za gozdarstvo in lovstvo), Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS), Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) ter Zveze lastnikov gozdov Slovenije (ZLGS).

