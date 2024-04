Vozniki, previdno: na ceste so se vrnili tudi motoristi in kolesarji N1 Ob začetku pomladi in višjih temperaturah se je začela sezona kolesarjev in motoristov. Policija zato opozarja, naj bodo ostali vozniki na njih še posebej pozorni. K previdnosti na cesti pa poziva tudi kolesarje in motoriste.

