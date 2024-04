Sodniško društvo vlado in DZ znova pozvalo k uresničitvi ustavne odločbe RTV Slovenija V soboto bo minilo sto dni od obveznega skrajnega roka, ki ga je ustavno sodišče naložilo DZ-ju in vladi za odpravo kršitve načela sodniške neodvisnosti in načela delitve oblasti, so opozorili v Slovenskem sodniškem društvu.

Sorodno