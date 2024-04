Luka Božić drugič zapored MVP rednega dela lige Aba Dnevnik Košarkarja Zadra Luko Božića so trenerji, novinarji in navijači drugič zapovrstjo izbrali za najkoristnejšega igralca rednega dela sezone lige regionalne košarkarske lige Aba. Najboljši je bil v vseh treh glasovanju in je dobil 16,8 odstotkov vseh...

