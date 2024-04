Olimpijska zmagovalka in svetovna rekorderka v troskoku Rojas brez OI Dnevnik Venezuelska atletska zvezdnica Yulimar Rojas, olimpijska zmagovalka in svetovna rekorderka v troskoku, je prek svojih družabnih omrežij sporočila, da zaradi poškodbe ne bo mogla nastopiti na olimpijskih igrah v Parizu. Osemindvajsetletna in 1,92 m...

